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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону

Гладков: в результате ударов БПЛА повреждены жилые дома
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Alina Smutko/Reuters

В результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины были повреждены здания, из населения же никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе поселки Майский и Малиновка, села Красное, Репное, Щетиновка и хутор Церковный подверглись обстрелу с применением трех боеприпасов. Также эти населенные пункты атаковали восемь беспилотников, семь из которых сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). В поселке Майский поврежден забор частного дома, уточнил губернатор.

Еще один беспилотник ударил по селу Грузское — обошлось без последствий. В Валуйском муниципальном округе по селам Борки, Двулучное, Долгое и Кукуевка ударили пять дронов, три из них были сбиты. Последствий нет. В селе Новое Волоконовского района беспилотник попал в частный дом, рассказал Гладков.

В Грайворонском округе по селам Гора-Подол, Дроновка и Рождественка Вооруженные силы Украины выпустили пять боеприпасов и два дрона.

«‎Сегодня ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол повреждены частный дом, гараж и шесть автомобилей, в селе Рождественка — огнем уничтожен частный дом», — написал глава региона.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Колотиловка и Поповка выпустили 14 боеприпасов, кроме того, сбили 5 из 10 дронов. В результате были повреждены автомобиль и линия электропередачи.

В Шебекинском округе поселок Красное, села Маломихайловка, Муром и Новая Таволжанка, рассказал Гладков, подверглись обстрелу пятью боеприпасами, также населенные пункты атаковали 14 беспилотников, все были подавлены. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от вражеских дронов.

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