Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западный чиновник заявил о потере преимущества ВСУ на поле боя из-за решения США

FT: остановка обмена разведданными США с Украиной лишит преимущества ВСУ
close
Reuters

Решение США прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной может серьезно затруднить способность украинской армии противостоять российским войскам. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Сотрудничество с американской разведкой имело решающее значение для способности Украины выявлять и поражать российские военные цели, отмечается в материале.

Хотя США официально запретили своим союзникам делиться американской разведданными с Украиной, два источника сообщили изданию, что некоторые данные все же будут передаваться Киеву. Однако это не коснется срочной и ценной информации, необходимой для нанесения точных ударов по движущимся российским целям.

«Если они не отменят это в ближайшее время, украинцам придется очень туго, поскольку это лишит их преимущества на поле боя», — заявил FT высокопоставленный западный чиновник.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что есть надежда на восстановление данного вида поддержки ВСУ.

4 марта США приостановили все виды военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами