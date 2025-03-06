Западный чиновник заявил о потере преимущества ВСУ на поле боя из-за решения США

Решение США прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной может серьезно затруднить способность украинской армии противостоять российским войскам. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Сотрудничество с американской разведкой имело решающее значение для способности Украины выявлять и поражать российские военные цели, отмечается в материале.

Хотя США официально запретили своим союзникам делиться американской разведданными с Украиной, два источника сообщили изданию, что некоторые данные все же будут передаваться Киеву. Однако это не коснется срочной и ценной информации, необходимой для нанесения точных ударов по движущимся российским целям.

«Если они не отменят это в ближайшее время, украинцам придется очень туго, поскольку это лишит их преимущества на поле боя», — заявил FT высокопоставленный западный чиновник.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что есть надежда на восстановление данного вида поддержки ВСУ.

4 марта США приостановили все виды военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни.