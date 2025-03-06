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Российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ вблизи Часова Яра

Минобороны: артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ к югу от Часова Яра
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Станислав Красильников/РИА Новости

Артиллеристы российских воздушно-десантных войск уничтожили опорный пункт ВСУ, находившийся к югу от Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

В результате удара артиллерии Ивановского соединения ВДВ опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраинах Часова Яра был уничтожен вместе с личным составом. Операторы дронов подтвердили точное попадание в цель и ее уничтожение.

В Минобороны отметили, что операторы беспилотников постоянно проводят воздушную разведку и выявляют различные цели противника: огневые позиции артиллерии, склады боеприпасов, укрепленные опорные пункты, долговременные огневые точки, скопления живой силы. Затем по ним с большого расстояния наносятся артиллерийские удары.

Российские артиллеристы действуют быстро и слаженно, не допуская, чтобы противник обнаружил их с помощью средств воздушной разведки.

5 марта сообщалось, что российские беспилотники при поддержке артиллерии уничтожили украинский танк Leopard с десантом в районе населенного пункта Бурлацкое на территории Донецкой народной республики.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ с начала СВО.

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