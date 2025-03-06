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Пентагон не стал комментировать отказ США предоставлять ВСУ разведданные

Пентагон отказался комментировать отказ США предоставлять ВСУ разведданные
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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Пентагон не готов комментировать сообщения о прекращении передачи разведывательных данных Украине. Об этом сообщили РИА Новости в минобороны США.

«Мы не обсуждаем вопросы разведки», — сказал агентству представитель оборонного ведомства на просьбу подтвердить, действительно ли США перестали предоставлять Вооруженным силам Украины разведывательную информацию.

До этого три анонимных источника в администрации США сообщили телеканалу CBS, что США временно прекратили передачу Украине данных, которые Вашингтон классифицирует как «летальные», включая координаты для высокоточных ракетных комплексов HIMARS. При этом обмен разведданными «оборонительного» характера продолжается: речь идет об информации, связанной с защитой территории, о передвижении войск или подготовке атак. Источники не уточнили сроков возобновления передачи «летальных» данных.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о наличии «плана Б» после отказа США предоставлять разведданные.

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