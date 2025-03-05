В Верховной раде предрекли ВСУ плохие перспективы без военной помощи США

Последствия приостановки США военной помощи Киеву не скажутся на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время, однако перспективы могут быть плохими для украинской армии. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире YouTube-канала украинского издания «Обозреватель».

«Поле боя в ближайшее время этого не ощутит, но перспективы могут быть плохими, и сейчас нам надо думать о том, как мы будем замещать те, скажем так, критические образцы оружия, которые нам дают США», — сказал он.

5 марта издание The Economist написало, что Соединенные Штаты прервали ключевой канал для работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине.

Также в среду телеканал CNN со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщил, что запас ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) Patriot американского производства может закончиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ) через несколько недель.

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее на Украине заявили о наличии «плана Б» после отказа США предоставлять разведданные.