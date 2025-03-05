В Госдуме одобрили законопроект об исполнении в течение года решения о призыве в армию

В ГД поддержали проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект, в рамках которого предлагается исполнять решения о призыве на срочную службу в течение года. Об этом свидетельствует заключение комитета, опубликованное в думской электронной базе.

«Комитет Государственной думы по обороне рекомендует Государственной думе принять законопроект в первом чтении», — говорится в документе.

Согласно документу, в законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается уточнить сроки исполнения решения о призыве на срочную службу в армии. Так, если оно не было выполнено в период призыва, то должно быть исполнено в следующие периоды призыва в течение одного года.

Данный законопроект был внесен в Госдуму 13 февраля. Авторами документа стали депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента РФ по обороне Андреем Картаполовым.

Ранее в Госдуме предложили новый вариант альтернативной службы в армии.