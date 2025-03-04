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Слюсарь прокомментировал атаку дронов на Ростовскую область

Слюсарь сообщил о ликвидации возгораний в Ростовской области после атаки дронов
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Oleksandr Klymenko/Reuters

В Чертковском районе Ростовской области потушили возгорания, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчетами», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:49 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших, как и при отражении атаки в небе над Новошахтинском, уточнил Слюсарь.

Кроме того, в Верхнедонском районе в окрестностях хутора Павловский нашли обломки упавшего в поле беспилотника самолетного типа, продолжил он. Специалисты обследуют и обезвредят эту находку, добавил врио губернатора.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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