Жителей Самарской области предупредили об опасности атаки беспилотников

На территории Самарской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в рассылке.

Жителей региона призвали сохранять бдительность.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Репяховка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате осколочные ранения получили находившиеся в машине супруги. Пострадавшие на скорой помощи доставлены в областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая помощь, добавил глава региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.