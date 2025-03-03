Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — сообщил Слюсарь.

Информации о том, сколько вражеских беспилотников были сбиты в регионе, временный глава региона не привел.

3 марта также сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области.

Недавно сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали частные дома. В одном из поселков было нарушено газоснабжение, однако среди местных жителей никто не пострадал, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ атаковали предприятие в Уфе.