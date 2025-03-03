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Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отбили атаку беспилотников возле Новошахтинска
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — сообщил Слюсарь.

Информации о том, сколько вражеских беспилотников были сбиты в регионе, временный глава региона не привел.

3 марта также сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области.

Недавно сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали частные дома. В одном из поселков было нарушено газоснабжение, однако среди местных жителей никто не пострадал, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее ВСУ атаковали предприятие в Уфе.

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