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Российские военные нанесли бомбовый удар по дислокации ВСУ в ДНР

В сети появились кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ в селе Комар

Борт Воздушно-космических сил (ВКС) России ударил фугасной авиационной бомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР). Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

По информации канала, удару подверглась 37-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ.

Как сообщает Telegram-канал «Донбасский Партизан», в этом населенном пункте российские военные поразили командный пункт и логистический узел противника. Основной целью удара стало здание учебного заведения, в котором украинские военные обустроили штабное помещение с узлом связи и хранения технического оборудования. В результате удара было уничтожено серверное оборудование и терминалы спутниковой связи Thales MissionLINK.

По данным канала, военные РФ также вывели из строя узлы защищенной связи Harris RF-7800, которые обеспечивали управление подразделениями ВСУ. Кроме того, были поражены тактические радиостанции Motorola MOTOTRBO, два бронированных автомобиля International MaxxPro и грузовик Renault GBC 180, использовавшийся для снабжения врага. Предварительно, ВСУ потеряли не менее 10 человек личного состава, еще шестеро получили ранения.

27 февраля сообщалось, что российские войска ударили ФАБами по командному пункту ВСУ в Константиновке, расположенной в ДНР. Удар несколькими ФАБами был нанесен по территории кондитерского завода «Конти». В результате атаки было уничтожено около 10 офицеров, которые занимались обслуживанием закрытых каналов связи.

Ранее в Британии заявили о применении ВС РФ новых бомб с высокой дальностью поражения.

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