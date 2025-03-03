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ТАСС сообщил о «хаосе» в рядах военных ВСУ в Курской области

ТАСС: в рядах бойцов ВСУ на Суджанском направлении зарождается хаос
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Oleg Petrasiuk/Reuters

В рядах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Курской области, «зарождается хаос». Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«На Суджанском направлении враг бросает все силы на сдерживание наступления наших войск. При этом в рядах противника постепенно начинает зарождаться хаос, так как боевики не понимают, какова сегодня цель удержания Суджи и ее окрестностей», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что если раньше украинские военные были уверены, что вторжение в Курскую область закончится уступками со стороны России, то сегодня личный состав противника испытывает панические настроения и чувствует себя брошенным командованием.

До этого командир артиллерийского дивизиона с позывным Вампир рассказал, что российские бойцы довели украинцев до психоза во время освобождения села Русское Поречное в Курской области. Артиллеристы три дня непрерывно обстреливали противника. ВСУ совершили ошибку и отправили на передовую танк, чтобы попытаться сдержать наступление ВС РФ. В результате вражеский танк был уничтожен российскими военными.

Ранее в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки в Курской области.

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