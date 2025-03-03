СМИ сообщили о начале деамериканизации средств ПВО на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совместно с союзниками начали искать альтернативы для замены американских систем противовоздушной обороны (ПВО) на фоне скандальной встречи президента США Дональда Трампа с украинским главой государства Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты полагают, что в текущей ситуации Украина и ее союзники «пытаются найти замену наиболее важным видам американского вооружения», включая ракеты ПВО. Согласно материалу Forbes, среди демократических стран мира США практически монополизировали производство ракет класса «земля — воздух», пусковых установок и радиолокаторов. Однако из-за политического курса, выбранного Трампом, Украина и Европа больше не могут полагаться на постоянную поддержку со стороны США.

В публикации говорится, что процесс деамериканизации системы противовоздушной обороны на Украине уже начался и он «будет набирать обороты».

По данным Forbes, Украина использует зенитные ракетные комплексы американского производства, включая шесть батарей Patriot. Ракеты для этих систем поставляются небольшими партиями и быстро расходуются, что может привести к истощению запасов, если США прекратят поддержку Киева. В будущем американские Patriot могут быть заменены зенитными ракетами Asters, разработанными европейским консорциумом Eurosam.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране критически не хватает ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Тогда же он сообщил, что уже инициировал переговоры с европейскими лидерами по вопросу наращивания военной поддержки.

3 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Владимир Путин принял во внимание произошедшее между главами США и Украины в Белом доме.

Ранее на Украине заявили о перегруженности системы противовоздушной обороны.