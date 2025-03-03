В Британии подсчитали ущерб от ядерного удара «Тополем»

DE: в Британии уже смоделировали ущерб от ядерного удара по Лондону «Тополем»

В Британии смоделировали ущерб от ядерного удара по Лондону российским ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь». Издание Daily Express опубликовало карту, на которой британскую столицу разделили на четыре зоны поражения.

По данным издания, в случае ядерного удара от центральной части британской столицы не останется и следа. Во второй зоне не останется построек, в третьей — серьезно пострадают жители Лондона. У них, как пишет газета, будут серьезные ожоги. На окраине Лондона, в четвертой зоне поражения, произойдут небольшие взрывы.

Daily Express также уточняет, что есть вероятность обострения российско-украинского конфликта, если мирные переговоры пройдут без украинской стороны. Кроме того, согласно материалу, Европе необходимо увеличить оборонные расходы, а Британии, в частности, отправить на Украину войска.

2 марта в Лондоне прошел саммит лидеров ряда стран ЕС, на котором обсуждалась Украина и безопасность континента. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обнял президента Владимира Зеленского и пожал ему руку, когда украинский лидер прибыл в Великобританию.

На мероприятии присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, шведский, норвежский и чешский премьер-министры Ульф Кристерссон, Йонас Гар Стере, Петр Фиала. По словам источника в британском кабмине, участники саммита собирались вернуть инициативу по прекращению огня на Украине «в нужное русло».

Ранее Маск раскритиковал саммит лидеров ЕС в Лондоне.