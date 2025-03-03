Стало известно о ситуации в Курской области после сообщений о контратаке ВСУ

Российские военнослужащие продолжили наступательные действия в лесных массивах на границе Сумской и Курской областей после сообщений о контратаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ситуации на линии фронта сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Подразделения ВДВ с упорными боями продвинулись свыше 1000 метров, закрепляются», — говорится в сообщении.

По данным канала, бои не утихают на окраинах Лебедевки и в окрестностях населенного пункта, где российским бойцам удалось выбить противника из опорных пунктов. Помимо этого, мотострелки и морпехи проводят успешные атаки в лесных массивах в окрестностях Малой Локни и хутора Никольский. За прошедшие сутки на данном участке фронта подразделения ВС РФ продвинулись на 1500 метров.

Кроме того, морпехи северной группировки войск продолжают зачистку лесных массивов в районе Куриловки, лишая противника возможности использовать дороги для снабжения армии.

Общее продвижение группировки войск «Север» на территории Курской области составило 4100 метров.

До этого сообщалось, что расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» из состава группировки войск «Север» уничтожили технику и живую силу ВСУ, а также предотвратили доставку боеприпасов в приграничных районах Курской области.

Ранее российский боец заявил о жесточайшем отпоре, полученном ВСУ в курских Погребках.