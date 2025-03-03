На Украине сообщили о повреждениях промышленного предприятия в Днепропетровской области

Промышленное предприятие получило повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное предприятие», — написал он.

В ночь на 3 марта в Днепропетровской области дважды объявляли воздушную тревогу.

В феврале мэр украинского Николаева Александр Сенкевич сообщал, что после ночного удара по ТЭЦ часть горожан остались без тепла из-за полного разрушения электрогенерации. Градоначальник отметил, что благодаря полученным от Дании модульным котельным удалось сохранить тепло в больницах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Раде заявили о снижении эффективности сил ПВО на Украине.