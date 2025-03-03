Российские военные уничтожили авиационные ракеты ВСУ над ДНР

Бойцы российской группировки войск «Восток» с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» уничтожили натовские управляемые авиационные ракеты, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) по целям в Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны зафиксировали воздушные цели, летящие к позициям российских мотострелков, после чего расчет ЗРК «Бук» осуществил залп ракет, которые поразили все цели.

В оборонном ведомстве отметили, что зенитчики круглосуточно ведут боевое дежурство, защищая ДНР от вражеских атак с воздуха.

26 февраля сообщалось, что бойцы российской группировки войск «Центр» уничтожили из зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3» снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства на Красноармейском направлении. По данным Минобороны, на счету этого расчета «Бук-М3» числятся сотни сбитых воздушных целей, в том числе ракеты Storm Shadow и ATACMS.

В декабре ВСУ попытались атаковать предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В ходе атаки были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Как заявили в Минобороны РФ, боевые расчеты ЗРК С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбили все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что российские ЗРК «Бук-М3» могут уничтожить переданные Украине F-16.