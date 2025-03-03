SHOT: жители Липецка сообщили о звуках взрывов и работе ПВО над городом

В Липецке в ночь на среду, 28 июня, местные жители сообщили о серии взрывов и активизации работы систем ПВО. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.

По данным источника, около 00:30 на окраине города прогремели три мощных хлопка. Очевидцы зафиксировали световые вспышки в небе в северном районе Липецка, а также звуки сирены.

«Предположительно, ПВО уничтожила несколько воздушных целей», — отмечается в сообщении.

Официальных комментариев от Минобороны или местных властей пока не поступало. Однако губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале подтвердил угрозу атаки беспилотников и обратился к жителям: «Рекомендуем оставаться в укрытиях до завершения операции по обеспечению безопасности».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жители Уфы сообщили о мощном взрыве на территории местного завода.