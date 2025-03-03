Экс-советник Пентагона рассказал о последствиях размещения на Украине британских солдат

Макгрегор: размещение Британией своих войск на Украине приведет к мировой войне

Размещение Великобританией своих войск на территории Украины приведет к мировой войне. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил экс-советник министерства обороны США Дуглас Макгрегор.

Комментируя слова главы британского правительства Кира Стармера о том, что Лондон готов разместить на Украине свои сухопутные силы и использовать авиацию для поддержки украинского урегулирования, Макгрегор выразил мнение, что такое развитие событий положит начало третьей мировой войне.

3 марта Стармер заявил, что страны Европы продолжат укреплять обороноспособность Украины в случае заключения мирного соглашения. Он на саммите лидеров Европейского союза в Лондоне также объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.