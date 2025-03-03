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Макрон заявил, что европейские солдаты не будут в ближайшее время направлены на Украину

Макрон: европейских военных в ближайшие недели не отправят на Украину
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Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Военнослужащие европейских государств в ближайшее время не отправятся на территорию Украины. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Figaro.

По его словам, в ближайшие недели европейские военные не будут направлены на Украину.

2 марта член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что намерение Франции и Великобритании подготовить собственный план по урегулированию конфликта связано с их желанием сорвать реальное соглашение, которого могут достичь Россия и США.

О том, что Британия и Франция собираются представить США собственный план по урегулированию украинского кризиса, сообщал премьер-министр Кир Стармер в интервью «Би-би-си». Он при этом не исключил, что к работе подключатся еще одна или две страны.

Ранее Песков отреагировал на готовность Макрона к диалогу с Путиным.

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