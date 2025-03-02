В Норвегии продолжат сотрудничать с ВМС США после бойкота нефтяной компании

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик сообщил о продолжении сотрудничества с американской армией. Слова министра передал сайт правительства европейского государства.

Об этом глава норвежского военного ведомства заявил на фоне сообщений об отказе нефтяной компании Haltbakk Bunkers поставлять топливо военно-морским силам США.

«Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства», — заявил Сандвик.

Крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отказалась снабжать топливом американские военные объекты в Норвегии и корабли военно-морских сил США после конфликта между американским президентом Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

Незадолго до этого сообщалось, что крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers в своих соцсетях отказалась снабжать топливом американские военные объекты в Норвегии и корабли военно-морских сил США.

На данный момент в соцсетях нефтяной компании отсутствуют подобные публикации. При этом, в поисковой системе Google сохранилась ссылка на эту публикацию. Если перейти по ней, то можно попасть в аккаунт Haltbakk Bunkers в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При переходе по с ссылке сообщается, что пост мог быть удален.

Ранее в норвежском правительстве захотели увеличить поддержку Киева.