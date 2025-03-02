Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Минобороны: десантники ВС РФ уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра
close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников группировки войск «Днепр» выявил и нанес огневое поражение украинскому командно-наблюдательному пункту (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета БПЛА десантников группировки «Днепр» скорректировал его полет для точного наведения на цель», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, который находился в полуразрушенном здании на правобережье Днепра.

В результате российской атаки вместе с КНП противника был уничтожен и весь находившийся в нем личный состав Вооруженных сил Украины.

Источник в российском оборонном ведомстве отметил, что с помощью беспилотников в режиме реального времени подразделения БПЛА российских десантников наблюдают за правым берегом Днепра.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в 133 районах страны.

Кроме того, 27 февраля сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области в результате удара ВС РФ повреждения получила критическая инфраструктура.

Ранее ООН сообщила о голоде на Украине, худшая ситуация фиксируется в Херсонской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами