Российские десантники уничтожили пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских десантников группировки войск «Днепр» выявил и нанес огневое поражение украинскому командно-наблюдательному пункту (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

«Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета БПЛА десантников группировки «Днепр» скорректировал его полет для точного наведения на цель», — рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, который находился в полуразрушенном здании на правобережье Днепра.

В результате российской атаки вместе с КНП противника был уничтожен и весь находившийся в нем личный состав Вооруженных сил Украины.

Источник в российском оборонном ведомстве отметил, что с помощью беспилотников в режиме реального времени подразделения БПЛА российских десантников наблюдают за правым берегом Днепра.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины в 133 районах страны.

Кроме того, 27 февраля сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области в результате удара ВС РФ повреждения получила критическая инфраструктура.

Ранее ООН сообщила о голоде на Украине, худшая ситуация фиксируется в Херсонской области.