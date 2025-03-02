США решили направить военных на границу с Мексикой

США направят на южную границу с Мексикой бригаду мотопехоты Stryker и батальон армейской авиации. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Согласно пресс-релизу оборонного ведомства, решение о развертывании военных приняли президент страны и шеф Пентагона. Эта мера поможет расширить операции по обеспечению безопасности «с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности» страны.

В ведомстве уточнили, что военные прибудут на границу в ближайшие недели.

Президент США в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию страны, а также депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда и объявила о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике», которая была отменена его предшественником Джо Байденом. Она предписывает просителям убежища ждать решение по их делам в Мексике, а не в США.

Ранее Мексика увидела угрозу войны после слов главы Пентагона.