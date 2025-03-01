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В Совфеде призвали не терять бдительности из-за отказа США от киберопераций против РФ

Сенатор Шендерюк-Жидков назвал похвальным отказ США от киберопераций против РФ
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Максим Блинов/РИА Новости

Член Совфеда Александр Шендерюк-Жидков в комментарии РИА Новости приветствовал отказ Пентагона от киберопераций против РФ.

«Похвально, что новая администрация США все больше отказывается от противостояния с Россией. Однако очень важно иметь высокий суверенный уровень защиты критических данных, чтобы быть готовым к любому новому внезапному изменению внешнеполитического вектора», — заявил сенатор.

Он добавил, что своим отказом от киберопераций Пентагон подтвердил, что все эти годы США вели против РФ «войну в цифровом пространстве», хотя и говорили о сотрудничестве в сфере компьютерной безопасности. Шендерюк-Жидков назвал это «прикрытием большой лжи».

28 февраля шеф Пентагона Пит Хегсет поручил киберкомандованию США остановить всю деятельность против России, в том числе прекратить наступательные кибероперации. Соответствующие указания были направлены начальнику киберкомандованием Тимоти Хо. Как отмечает профильное издание Record, этот шаг свидетельствует о стремлении Вашингтона нормализовать отношения с Москвой.

Ранее Россия вошла в топ-10 стран, пострадавших от хакеров.

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