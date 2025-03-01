Стало известно о работе станции, снабжающей «Турецкий поток», после атаки ВСУ

В населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края компрессорная станция «Русская» штатно осуществляет подачу газа по «Турецкому потоку» после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, во время отражения атаки силами противовоздушной обороны все три украинских беспилотника были сбиты на безопасном расстоянии. Один из обломков дрона, по данным Минобороны, нанес незначительный ущерб одному из предприятий станции. Отмечается, что сотрудники «Газпрома» в кратчайшие сроки устранили последствия атаки и восстановили оборудование.

Атака на станцию проводилась в ночь на 28 февраля. По данным пресс-службы, командование ВСУ хотело остановить поставки газа в европейские страны с помощью атаки по инфраструктуре компрессорной станции «Русская».

До этого главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело из-за атаки БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК). В качестве подозреваемых указаны военнослужащие Главного управления разведки Украины, а также украинских Вооруженных сил и иных воинских формирований.

Ранее американская Chevron прокомментировала ситуацию с атакой дронов на станцию КТК.