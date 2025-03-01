Суточные потери украинских войск в Курской области превысили 220 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, за прошедший день российские солдаты уничтожили 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в приграничный регион. Также украинские подразделения лишились одного склада со снарядами, семи пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), одной боевой машины пехоты, семи артиллерийских орудий и одного бронетранспортера.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 295 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, <...> 502 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня», — говорится в заявлении.

Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя несколько тысяч единиц других видов техники. В том числе 118 станций радиоэлектронной борьбы и 2 095 боевых бронированных машин.

1 марта в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ перебросили дополнительные сводные подразделения в село Лебедевка в Курской области. Новоприбывшие украинские солдаты должны были помочь находящимся в населенном пункте Силам специальных операций Украины, но попали под артиллерийский огонь и отступили с занятых позиций.

Ранее бойцы ВС РФ освободили от украинских формирований четыре населенных пункта в Курской области.