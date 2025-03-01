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Российские военные уничтожили украинские формирования в ДНР и Днепропетровской области

МО: поражены формирования ВСУ и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям четырех бригад территориальной обороны и национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, бои велись в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра и Январское.

«Потери противника составили до 160 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Помимо этого, украинские военные потеряли 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая артиллерийскую установку Krab польского производства. Кроме того, солдаты ВС РФ поразили две украинские станции радиоэлектронной борьбы.

В сводке Минобороны РФ также говорится, что подразделения «Востока» взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. Российские бойцы полностью вытеснили противника из села Скудное и поселка Бурлацкое.

До этого бойцы группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 20 пунктов управления беспилотниками и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли число сбитых за сутки дронов и снарядов ВСУ.

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