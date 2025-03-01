Российские военные поразили энергообъекты и инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Российские военные нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Под удар также попали военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и военная техника в 136 районах, уточнили в ведомстве.

Удары наносились боевыми самолетами, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России.

В Минобороны не уточнили, какие населенные пункты Украины оказались под огнем. 27 февраля сообщалось, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области в результате удара повреждения получила критическая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее экс-советник Пентагона предупредил, что Украину «раздавят» без оружия США.