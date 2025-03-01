В Брянской области за ночь сбили 50 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Четыре дрона были уничтожены спецподразделением Росгвардии. При отражении атаки на область никто из жителей не пострадал, о разрушениях также не сообщается.

Вечером 28 февраля Богомаз сообщал о работе ПВО и отражении атаки дронов в Брянской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в Брянске гражданину Алжира дали 10 лет за попытку стать наемником ВСУ.