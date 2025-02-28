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Появилось видео уничтожения трех наемников ВСУ бойцом с пистолетом

Журналист Боуз опубликовал кадры с уничтожением наемников ВСУ бойцом с пистолетом

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в соцсети X опубликовал видео, на котором, предположительно, трех иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближнем бою с помощью пистолета уничтожает российский боец.

На опубликованном видео запечатлен момент, как к разговаривающим на английском бойцам из лесопосадки выбегает солдат. Иностранные наемники паникуют и кричат, что попали в ловушку. Предположительно, российский боец уничтожает выстрелами с короткого расстояния всех трех бойцов ВСУ, в том числе и оператора съемки.

Где и как были сняты кадры, а также, каким образом материалы попали в руки журналиста, не уточняется. В настоящее время пост с видео из аккаунта Боуза удален.

Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как спецназ «Ахмат» ликвидирует бойцов Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Соответствующие кадры чеченский лидер подписал как «работа группы «Бати» спецназа «Ахмат» МО РФ на Харьковском направлении». Глава Чечни отметил, что очередное скопление противника было «накрыто огненным ливнем из реактивной системы залпового огня «Град»».

17 февраля Кадыров опубликовал видеозапись, на которой военнослужащие 1434-го полка «АХМАТ-Чечня» уничтожают дроном блиндаж в Суджанском районе.

Ранее российский офицер рассказал, как трижды вызывал огонь на себя.

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