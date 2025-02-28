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На Украине могут открыть производство ракет NASAMS

Euractiv: производитель ракет NASAMS хочет наладить их выпуск на Украине
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kongsberg.com

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит ЗРК NASAMS и ракеты к ним, может открыть филиал по выпуску снарядов на Украине. Об этом в интервью Euractiv заявил глава компании Эйрик Ли.

«Сейчас мы создаем компанию на Украине. Мы тесно обсуждаем с украинскими представителями отрасли открытие совместного предприятия», — рассказал предприниматель.

По его словам, компания рассчитывает производить сотни ракет для украинских систем противовоздушной обороны. Кром того, Ли отметил, что норвежцам было бы интересно интегрировать Украину в свою цепочку поставок.

14 февраля сообщалось, что немецкая компания Quantum Systems планирует удвоить производство беспилотников на Украине в 2025 году. Предполагается, что в ближайшие два года в производственные мощности будет вложено €6 млн, на предприятии будут работать около ста человек.

Ранее стало известно, что рпавительство Украины выделило более $190 млн на закупку БПЛА.

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