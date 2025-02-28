Полет российского «самолета с якорем» попал на видео

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал видео полета российской летающей лодки Бе-12, которую называют «самолетом с якорем».

«‎Самолет с якорем снят в естественной среде обитания», — говорится в сообщении.

18 октября 1960 года в Таганроге состоялись первые летные испытания самолета-амфибии Бе-12, построенного для борьбы с подлодками и поисково-спасательных операций. После выявления недостатков машину доработали. Бе-12 стал лучшим подобным аппаратом своего времени. В 1990-е самолет-амфибию успешно использовали в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока.

Бе-12 стал первым отечественным самолетом-амфибией, оснащенным турбовинтовыми двигателями, и получил среди летчиков прозвище «Чайка». Для поиска подводных лодок самолет имел размещенную в носовом обтекателе РЛС, а в хвостовой штанге, вынесенной для устранения помех за хвостовое оперение, датчик магнитных аномалий.

За время эксплуатации на самолетах Бе-12 было установлено 42 мировых рекорда по разным показателям: высоты, дальности по замкнутому маршруту, скорости с грузом и без, времени подъема. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее самолет с отказавшей системой радиолокации сел в Шереметьево.