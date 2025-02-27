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Над Крымом и Брянской областью сбили беспилотники

Минобороны: восемь БПЛА сбили над Крымом и Брянской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили над Крымом и Брянской областью. Об этом заявило министерство обороны России в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что попытки атак производились в период с 19:15 до 21:40.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников над территорией Крыма, еще два дрона — над Брянской областью, рассказали в ведомстве.

Утром 27 февраля сообщалось, что за ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

По данным ведомства, 12 дронов подавили над территорией Орловской области, по три — над Курской и Белгородской областями и один — над республикой Крым.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что атака украинских БПЛА на Россию в среду стала самой массированной с начала года.

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Атаки БПЛА на Россию
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