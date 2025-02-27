Атака украинских БПЛА на Россию в среду стала самой массированной с начала года

МО: атака БПЛА на Россию 26 февраля стала самой массированной с начала года

В ночь на 26 февраля произошла самая масштабная атака на территорию России с начала 2025 года. Военнослужащие Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили 128 БПЛА. Дроны пытались атаковать Краснодарский край, Крым, Брянскую и Курскую области.

За прошедшие сутки в ходе контрнаступления ВСУ понесли потери в 270 солдат. Кроме того, российские силы уничтожили два украинских БТР и 13 боевых машин.

ВСУ в ночь на 26 февраля массированно атаковали южные регионы РФ с помощью беспилотников. Над Краснодарским краем сбили 83 дрона, еще 30 уничтожили над Крымом. По словам краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева, пострадавших в результате удара нет. В МИД РФ заявили, что атака демонстрирует настрой президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирное урегулирование конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский военный закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.