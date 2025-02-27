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ХАМАС передал тела четырех израильских пленных

Al Jazeera: ХАМАС передал Красному Кресту тела четырех израильских заложников
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Hatem Khaled/Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала Красному Кресту тела израильских заложников. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

«Тела четырех израильтян, удерживаемых в плену в секторе Газа, были переданы Красному Кресту организацией ХАМАС», — говорится в сообщении.

Источники сообщили телеканалу, что передача тел состоялась в Хан-Юнисе, на юге Газы, без церемонии и вдали от журналистов.

Министерство здравоохранения Израиля рассказало, что процесс опознания тел будет проходить на контрольно-пропускном пункте Карем Абу Салем, известном израильтянам как Керем Шалом, а не в Институте судебной экспертизы в Тель-Авиве, где идентифицировались ранее переданные тела.

Официальный представитель военного крыла движения — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда заявлял, что Израилю передадут тела Охада Яаломи, Ицхака Альгарта, Шломо Мансура и Цахи Идана.

Ранее в США заявили о подготовке ХАМАС к возобновлению боевых действий с Израилем.

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