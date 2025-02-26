Над Крымом сбили еще один украинский беспилотник

Над территорией Крымского полуострова и над акваторией Черного моря сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Оба дрона были уничтожены около 20:50 по московскому времени. Для их ликвидации применялись дежурные средства противовоздушной обороны, отметили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что над Крымом с 19:15 до 19:50 были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Утром 26 февраля Минобороны РФ заявило, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края. Над Крымом сбили 30 вражеских беспилотников, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.