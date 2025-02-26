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Ветеран чеченской войны попал на СВО и решил стать казаком

Ветеран второй чеченской войны попал на СВО и прошел обряд посвящения в казаки
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Михаил Кириллов /«Лента.ру»

Ротный замполит добровольческого отряда БАРС-11 «Кубань» с позывным «Виталич», который участвовал во второй чеченской войне, пошел на СВО и через несколько месяцев службы решил стать казаком. О своем поступке он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам военного, ему захотелось приобщиться к казачьим традициям, носителями которых были многие его сослуживцы. Он решил пройти обряд посвящения в казаки (верстаться) и стать им навсегда.

Замполит объяснил, что в казачьих частях гораздо меньше «уставщины» и все — от командира до рядового — считаются братьями.

«Также я считаю, что казачество — это стержень русской нации. Эти люди всю историю сражались за Россию, как и я сейчас», — заключил военный.

До начала СВО россиянин служил в оперативных подразделениях МВД, а еще раньше участвовал в контртеррористической операции в Чечне в составе 14-й бригады спецназа вооруженных сил.

Ранее пенсионер из Мурманской области пошел на спецоперацию вслед за сыном и получил орден.

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