ЦАХАЛ атаковал оружейный объект «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по оружейному объекту «Хезболлы» в Ливане

Израильские войска нанесли удар по оружейному объекту радикального шиитского движения «Хезболла» в долине Бекаа в Ливане. Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ведомстве заявили, что был атакован стратегический объект по производству и хранению оружия.

ЦАХАЛ назвал деятельность боевиков «Хезболлы» на этих объектах «вопиющим нарушением» договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

23 февраля израильские самолеты нанесли удары по объектам ливанской «Хезболлы» на востоке и юге страны.

23 сентября прошлого года Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Вооруженные силы Ливана в боевые действия не вступали, при этом обстрелу подвергалось ливанское приграничье и юг Бейрута. Целью атак ЦАХАЛ были названы инфраструктурные объекты «Хезболлы».

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.