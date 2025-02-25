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В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Белгородской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, дрон сбили в 12:15 мск. О разрушениях на земле информации не поступало.

Всего за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников ВСУ над регионами России. Помимо Брянской области, два БПЛА в сбили Курской области и один — над Калужской областью. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией России. По данным оборонного ведомства, 16 дронов сбили в небе над Орловской областью, три над Брянской областью, два над Рязанской областью и один над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал свою причастность, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минобороны России перечислило потери армии Украины с начала СВО.

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