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Системы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Россией

Минобороны: системы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над территорией России
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Станислав Красильников/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 17:25 до 19:45 мск. Так, над территорией Крыма и акваторией Черного моря уничтожили пять беспилотников. Еще по одному аппарату сбили над Орловской и Брянской областями.

Несколькими часами ранее Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя регионами РФ. По информации ведомства, дроны были сбиты в период с 16:15 до 17:00 мск. Четыре аппарата уничтожены над территорией Орловской области и по одному — над Брянской и Курской областей.

До этого Минобороны РФ также сообщало о шести сбитых дронах на территориях Курской, Белгородской и Орловской областей в период с 14:00 до 15:30 мск.

Ранее российские военные уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией России.

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