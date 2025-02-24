Подавленный украинский дрон упал в районе проспекта Победы в Севастополе

Развожаев: системы РЭБ подавили БПЛА, он упал на проспекте Победы в Севастополе

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который упал в районе проспекта Победы в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, беспилотник не имел боевого заряда и, вероятно, использовался для разведки. Сложность его обнаружения была связана с тем, что аппарат спускался на парашюте. Автоматика РЭБ своевременно среагировала, предотвратив потенциальную угрозу.

Как уточнили в Спасательной службе Севастополя, инцидент обошелся без пострадавших. Незначительные повреждения получил лишь фасад многоквартирного дома. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и поисково-спасательного отряда «Юг».

Развожаев напомнил жителям: при обнаружении подозрительных объектов необходимо немедленно звонить по номеру 112. Это позволит оперативно предотвращать риски и обеспечивать безопасность города.

Утром 24 февраля Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией России. По данным российского оборонного ведомства, 16 дронов было сбито в небе над Орловской областью, три над Брянской областью, два над Рязанской областью и один над Крымом.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.