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Военкор Ивлиев рассказал, как потерял руку при обстреле Горловки

Репортер НТВ Ивлиев рассказал, как потерял руку при атаке ВСУ на Горловку
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Телеграм-канал «НТВ»

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, переживший атаку ВСУ на Горловку, рассказал, как потерял руку. В интервью 360.ru он признался, что не сразу осознал происходящее, очнувшись уже после удара.

«То, что я помню, — стоял спиной. Вижу, в какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах. Потом мощный удар в спину, у меня просто сбилось дыхание... Следующий момент, [который] помню — я полетел и бронежилетом на какой-то сук напоролся», — рассказал Ивлиев, добавив, что, оставаясь в этом положении, увидел своих коллег, ставших жертвами атаки.

Свою руку военкор нашел и привез в больницу в надежде на то, что ее пришьют обратно, однако сделать этого не удалось. Он поблагодарил врачей, которые проявили огромное мужество, спасая его жизнь. Так, нейрохирург, пришедший ему на помощь, выехал по самой короткой дороге, несмотря на то, что она простреливалась украинскими военными и на ней регулярно сжигали машины. Сейчас Ивлиев носит бионический протез.

Напомним, атака на корреспондентов в Горловке произошла 13 июня 2024 года. Сообщалось, что ВСУ сбросили на съемочную группу боеприпас с дрона. После ранения Ивлиева и оператора канала Валерия Кожина доставили в Горловскую городскую больницу №2. За жизнь 46-летнего Кожина врачи боролись несколько часов, но спасти его не удалось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Совфеде ранее прокомментировали атаки на российских военкоров.

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