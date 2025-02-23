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Глава Пентагона заявил, что военных США не будет на Украине

Глава Пентагона Хегсет заявил, что военных США не будет на Украине
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Nathan Howard/Reuters

США очень четко заявили, что американских военнослужащих не будет на территории Украины, сказал глава Пентагона Пит Хегсет. Его слова приводит ТАСС.

Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты больше всех вложили средств для помощи Украине, но в настоящее время настал час для мира.

20 февраля телеканал NBC сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в неофициальных беседах якобы заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что информация о том, что Российская Федерация якобы потребовала в ходе американо-российских переговоров в Саудовской Аравии вывести войска Североатлантического альянса с территорий стран Восточной Европы, не соответствует действительности.

Ранее Хегсет поручил Пентагону составить план бюджетных сокращений.

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Переговоры о мире на Украине
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