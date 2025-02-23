Путин назвал безусловный приоритет для России

Путин: обеспечение потребностей войск, участвующих в СВО, приоритет для России

Обеспечение реальных потребностей войск, которые принимают участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине — один из безусловных приоритетов для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня защитника Отечества.

«Среди безусловных приоритетов — обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции», — заявил Верховный главнокомандующий.

Российский лидер назвал участников СВО главными героями Дня защитника Отечества. Путин поблагодарил их за силу духа и решимость побеждать и заявил, что вся страна гордится ими и поддерживает их.

Среди прочего глава государства пообещал уделить «серьезное внимание» повышению уровня соцобеспечения Вооруженных сил России. Президент подчеркнул, что курс на развитие и укрепление российской армии продолжается.

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