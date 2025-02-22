В Британии подвергли сомнению способность властей королевства направить миротворческие силы на Украину. Данное мнение высказано в материале аналитического портала UK Defence Journal.

Авторы статьи указывают на недостаток ресурсов — как в плане численности вооруженных сил, так и в отношении боеприпасов и вооружения, необходимых для эффективного сдерживания противника.

Отмечается, что многолетняя политика сокращения военных расходов привела к резкому снижению боеготовности британской армии: численность боеспособных военнослужащих сократилась с 100 тысяч в 2000 году до примерно 70 тысяч на сегодняшний день. Кроме того, в стране отсутствуют необходимые производственные мощности для обеспечения миротворческой миссии за рубежом.

«Годы сокращения расходов лишили британские вооруженные силы возможности вести войну против равного по силе противника в течение длительного времени», — говорится в статье.

Накануне старший преподаватель кафедры мировой экономики Луганского государственного университета имени В.И. Даля Виталий Киселев предположил, что власти Великобритании будут провоцировать Румынию и Польшу, чтобы те ввели свои войска на территорию Украины.

Ранее во Франции осудили Макрона за желание отправлять войска на Украину.