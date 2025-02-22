В ВСУ распространилась практика полевых переливаний крови военнослужащим без необходимой проверки на совместимость и наличие инфекций, что зачастую приводит к заражению бойцов гепатитом С и ВИЧ. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Отмечается, что отсутствие возможности эвакуации раненых и недостаток медицинского оборудования заставляют медиков прибегать к экстренным мерам, осуществляя переливания крови лишь на основе совпадения групп крови.

В публикации приводится рассказ украинского военного, заразившегося гепатитом в результате переливания крови во время боевых действий.

«Если нужно было срочно перелить кровь, смотрели, у кого совпадает группа. У одного бойца брали кровь шприцами и сразу же вводили другому. Параллельно добавляли глюкозу, чтобы поддержать состояние при большой потере крови», — подчеркнул собеседник издания.

До этого «Страна.ua» со ссылкой на командира одной из рот ВСУ сообщило об алкоголизме среди украинских военнослужащих. Как рассказал офицер, до 70% личного состава ВСУ регулярно употребляют по 50 граммов спиртных напитков «лишь бы спокойно заснуть».

Ранее российский медик рассказал о стимуляторах в аптечках бойцов ВСУ.