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Российские военные уничтожили беспилотник в Курской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью
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Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«Около 16:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник», — говорится в публикации.

22 февраля режим ракетной опасности объявлялся в регионе уже семь раз. В большинстве случаев он действовал в течение нескольких минут. Однако два раза продолжался более часа — с 7:53 до 9:11 и с 10:55 до 12:44. Накануне Курская область была обстреляна и подвергалась атаке БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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