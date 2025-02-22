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Красный Крест передал Израилю еще одного заложника

ХАМАС через Красный Крест отдельно передал Израилю еще одного заложника
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Reuters

Израильские военные получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста еще одного освобожденного в секторе Газа заложника, теперь он направляется в Израиль. Об этом сообщила армейская пресс-служба, ее цитирует ТАСС.

«Гражданин Израиля Хишам ас-Сейид пересек сейчас границу с Израилем вместе с силами Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в палестинском анклаве мужчина находился десять лет, с 2015 года.

До этого сообщалось, что в ХАМАС приняли решение передать заложника Хишама ас-Сейида «без церемонии». Ас-Сейид имеет арабское происхождение. По некоторым данным, он страдает психическим расстройством.

22 февраля ХАМАС также передал двух израильских заложников Тала Шохама и Авера Мегисто Красному Кресту.

19 января на территории сектора Газа был введен режим прекращения огня в рамках соглашения, достигнутого ХАМАС и Израилем. Ожидается, что перемирие будет длиться не менее 42 дней. За это время в Израиль должны вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1000 палестинских заключенных.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит власти ХАМАС в секторе Газа после окончания конфликта.

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