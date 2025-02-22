В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность

На всей территории Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом в Telegram-канале написал региональный оперштаб.

Власти призвали жителей области спрятаться дома в помещениях без окон и со сплошными стенами, например в коридоре, ванной комнате или кладовой. Если же люди оказались на улице, им порекомендовали укрыться в ближайшем здании или подходящем для этого месте.

22 февраля режим ракетной опасности объявлялся в регионе уже семь раз. В большинстве случаев он действовал в течение нескольких минут. Однако два раза продолжался более часа — с 7:53 до 9:11 и с 10:55 до 12:44. Накануне Курская область была обстреляна и подвергалась атаке БПЛА.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.