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Рогов рассказал о боях в Пятихатках

Рогов: ВС РФ сражаются на западной половине Пятихаток в Запорожской области
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Stringer/Reuters

ВС РФ заняли половину села Пятихатки в Запорожской области и сейчас ведут бои за ее западную часть. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Бои в Пятихатках перекинулись в западную часть села. Инициатива находится в руках наших войск», — заявил он.

До этого Рогов заявил, что ВС РФ заняли половину села Пятихатки в Запорожской области. По его информации, продвижению сил РФ предшествовали удары авиации и артиллерии по украинским позициям. Также российские подразделения также взяли под контроль микрорайон Северный в городе Часов Яр в ДНР.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка заявлял о тяжелых боях после захода ВС РФ из Курской области на территорию Сумской области Украины.

Ранее Рогов заявил, что западное вооружение продолжает поступать на Украину.

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