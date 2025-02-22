Рогов рассказал о боях в Пятихатках

ВС РФ заняли половину села Пятихатки в Запорожской области и сейчас ведут бои за ее западную часть. Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Бои в Пятихатках перекинулись в западную часть села. Инициатива находится в руках наших войск», — заявил он.

До этого Рогов заявил, что ВС РФ заняли половину села Пятихатки в Запорожской области. По его информации, продвижению сил РФ предшествовали удары авиации и артиллерии по украинским позициям. Также российские подразделения также взяли под контроль микрорайон Северный в городе Часов Яр в ДНР.

Накануне военный блогер Юрий Подоляка заявлял о тяжелых боях после захода ВС РФ из Курской области на территорию Сумской области Украины.

Ранее Рогов заявил, что западное вооружение продолжает поступать на Украину.