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В Пентагоне введут мораторий на наем сотрудников

CBS News: Пентагон уволит 5,4 тыс. сотрудников и введет мораторий на наем
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Министерство обороны Соединенных Штатов уволит 5,4 тыс. сотрудников, находящихся на испытательном сроке, и введет мораторий на наем. Об этом сообщает CBS News.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра обороны по кадрам и готовности Дэрина Селника, Пентагон проведет сокращение гражданского персонала ведомства на 5–8%. Он отметил, что такие меры позволят повысить эффективность и переориентацию Пентагона на приоритеты властей и восстановление готовности армии.

До этого министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон временно приостановит наем новых работников в рамках мер по оптимизации работы ведомства. По его словам, увольнения следует начать с «непродуктивных» сотрудников Пентагона, которые находятся на испытательном сроке.

В то же время издание Defense One со ссылкой на источники пишет, что сокращения гражданского персонала в ведомстве могут начаться уже в пятницу, 21 февраля.

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