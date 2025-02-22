В Пентагоне введут мораторий на наем сотрудников

Министерство обороны Соединенных Штатов уволит 5,4 тыс. сотрудников, находящихся на испытательном сроке, и введет мораторий на наем. Об этом сообщает CBS News.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра обороны по кадрам и готовности Дэрина Селника, Пентагон проведет сокращение гражданского персонала ведомства на 5–8%. Он отметил, что такие меры позволят повысить эффективность и переориентацию Пентагона на приоритеты властей и восстановление готовности армии.

До этого министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что Пентагон временно приостановит наем новых работников в рамках мер по оптимизации работы ведомства. По его словам, увольнения следует начать с «непродуктивных» сотрудников Пентагона, которые находятся на испытательном сроке.

В то же время издание Defense One со ссылкой на источники пишет, что сокращения гражданского персонала в ведомстве могут начаться уже в пятницу, 21 февраля.

Ранее WSJ раскрыл главный страх союзников США.